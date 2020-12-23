В Киеве разоблачены "фальшивомонетчики", сбывавшие поддельные доллары США и гривни

Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №7 пресечена деятельность группы лиц, которые занимались сбытом поддельной национальной и иностранной валюты в виде банкнот.

"В ходе досудебного расследования задокументированы факты сбыта бывшим работником правоохранительного органа и жителем столицы поддельной национальной валюты Украины и иностранной валюты в виде банкнот", - сообщает в среду вечером пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, во время оперативных закупок указанные граждане сбыли правоохранителям поддельные 200 тыс. гривень и $3400. Во время обысков по месту жительства подозреваемых изъяты денежные средства, техника, черновые и рабочие записи.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры предосторожности, также устанавливаются другие лица, причастные к сбыту поддельных денежных средств.