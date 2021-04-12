Правоохранители задержали группу фальшивомонетчиков в Ивано-Франковской области

Сотрудники Национальной полиции в Ивано-Франковской области задержали в регионе группу лиц, которые рассчитались в магазине фальшивыми банкнотами и скрылись на автомобиле с места преступления, в ходе задержания в их транспортном средстве правоохранители обнаружили поддельные купюры на сумму около 300 тысяч грн.

Как сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области в понедельник, действия правонарушителей квалифицированы по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины. За содеянное им грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Других причастных к данному правонарушению граждан сейчас разыскивают.

"10 апреля на линию "102" позвонил владелец одного из торговых заведений села Коршов, что на Коломыйщине и сообщил, что четверо мужчин и женщина приобрели в заведении товар и рассчитались, вероятно, фальшивыми купюрами по 500 грн. Оперативные работники, патрульные Коломыйщины немедленно начали поиски. Через 4 часа работники сектора реагирования патрульной полиции разыскали автомобиль "Лексус" в Коломые. В транспортном средстве находились 32-летняя женщина и 37-летний мужчина, жители Полтавской области", - сообщают правоохранители

Они отмечают, что в ходе проведения обыска автомобиля, им удалось обнаружить и изъять банкноты на сумме около 300 тысяч грн (купюрами по 500 гривен) с явными признаками подделки. Сейчас фальшивые деньги отправлены на проведение экспертного исследования.

"Злоумышленников следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Теперь им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины", - подчеркивают в полиции.

Там добавляют, что вскоре суд изберет фигурантам меру пресечения. Продолжается досудебное расследование.