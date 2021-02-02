Правоохранители провели масштабную спецоперацию по разоблачению межрегиональной ОПГ фальшивомонетчиков

Правоохранители 1 февраля одновременно провели 18 обысков в Хмельницкой и Одесской областях, в ходе которых изъяли сотни тысяч фальшивых гривень, а также купюр иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики и тому подобное.

"Организаторы преступной группы - 38-летний житель Хмельницкого района, отбывал наказание за умышленное убийство и в криминальном мире имеет статус так называемого "смотрящего", а также 32-летний одессит, который тоже ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение с оружием", - сообщает Сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

В Хмельницком, Одессе и Одесской области организаторы ОПГ подобрали себе целый ряд исполнителей, тоже по большей части ранее судимых, между которыми четко распределили роли: одни занимались изготовлением фальшивых купюр, другие - их передачей, третьи - сбытом. Преимущественно это была национальная валюта номиналом в 500 гривень.

Сотрудники управления стратегических расследований совместно со следователями следственного управления ГУНП в Хмельницкой области, коллегами из криминальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры и силовой поддержке бойцов КОРД провели масштабную спецоперацию по задержанию членов преступной группы с межрегиональными связями.

"Одновременно в двух областях было проведено 18 санкционированных обысков, в ходе которых правоохранители изъяли сотни тысяч фальшивых гривень, а также купюры иностранных валют, специальные клише, оборудование для изготовления фальшивых денег, оружие, наркотики и тому подобное", - говорится в сообщении.

Части фигурантов следователи уже сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 (Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины, а одному из них еще и по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На период досудебного расследования суд взял злоумышленников под стражу с возможностью внесения залога в размере более 180 тыс. грн. Сейчас следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства продолжаются. Правоохранители работают над установлением каналов сбыта поддельных денежных средств и других лиц, которые могут быть причастны к указанной противоправной деятельности.