Возле арктической станции "Академик Вернадский" вылупились первые пингвинята

В районе украинской арктической станции "Академик Вернадский" вылупились первые птенцы пингвинов дженту, сообщает Национальный арктический научный центр.

"У двух пар дженту вылупились трое детенышей: у одной, которая первая отложила яйца, сразу двое, а в другой - один, а второй вот-вот должен появиться на свет", - сообщают исследователи в соцсети Facebook.

Как сообщают исследователи, птенцы ещё около 20-30 дней будут оставаться в гнездах, где за ними по очереди ухаживают родители. Примерно в конце января они начнут линять и сменят серый пушок на взрослый черно-белый окрас.

"Вот какие подарки нам принес святой Николай. А к Новому году наверное вся станция будет в джентенятах", - предполагают исследователи.