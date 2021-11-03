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14:25 03.11.2021

Субарктические пингвины вблизи станции "Академик Вернадский" ожидают пополнения в декабре

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Субарктические пингвины вблизи станции "Академик Вернадский" ожидают пополнения в декабре

У субарктических пингвинов, проживающих вблизи украинской станции "Академик Вернадский" в Антарктиде, появилось четыре яйца, из которых уже в начале декабря должны вылупиться птенцы, сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра.

"Недавно мы писали о старте сезона размножения у субантарктических пингвинов возле "Вернадского", и вот вчера у них появилось первое яйцо! Точнее, сразу 4 яйца в разных районах острова, но первое полярники обнаружили в гнезде прямо возле входа в главное здание станции, вблизи метеокрыльца", - говорится в сообщении центра в Фейсбуке.

Отмечается, что брачный сезон и рождение потомства у субарктических пингвинов происходит раз в год – с середины антарктической весны до середины лета.

"Примечательно, что в этом году гнездование началось довольно рано: раньше в районе станции первые яйца появлялись ближе к середине ноября", - подчеркивают в НАНЦ.

Уточняется, что яйца субарктических пингвинов имеют белый цвет с серым или зеленоватым оттенком, а по форме и размеру напоминают гусиные. Кладка одной пары обычно состоит из 2 яиц, редко бывает 3, но третий малыш имеет очень мало шансов на жизнь.

"У пингвинов партнерское отношение к высиживанию яиц, а потом вскармливанию малышей: они это делают поочередно. Пока один родитель остается на гнезде, другой идет питаться крилем (мелкими морскими ракообразными – ИФ) в океан. Затем они сменяют друг друга", - отмечают полярники.

Они добавляют, что птенцы появляются из яиц чуть больше, чем через месяц.

"Пополнение пингвинят возле станции можем ждать уже в начале декабря, а к новому году, очевидно, весь наш остров будет заполнен малышами", - подчеркивают украинские полярники.

В НАНЦ уточняют, что субарктические пингвины являются самым распространенным видом пингвинов в районе станции "Академик Вернадский". Их легко узнать по красному клюву и черно-белому "фраку".

 

Теги: #академик_вернадский #яйца #пингвины
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