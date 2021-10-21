События

11:28 21.10.2021

Три самки пингвинов Гумбольдта прибыли в Харьковский зоопарк из Германии

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Три самки пингвинов Гумбольдта прибыли в Харьковский зоопарк из Германии

Харьковская таможня совместно с представителями ветеринарно-санитарного контроля осуществили оформление трех самок пингвинов Гумбольдта, которые прибыли из Германии в Харьковский зоопарк по программе Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов для сохранения и размножения.

Как сообщает Государственная таможенная служба Украины в четверг, пингвины прибыли самолетом, а затем их поместили в специальный вольер зоопарка Харькова. Пингвинов назвали Маргарет, Агата и Шарлотта.

В сообщении отмечается, что в дальнейшем планируется ввоз самцов пингвинов для увеличения численности популяции.

Теги: #пингвины #зоопарк #харьков
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