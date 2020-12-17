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16:36 17.12.2020

НАБУ проводит обыски в Минкультуры

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НАБУ проводит обыски в Минкультуры

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) проводят следственные действия в Министерстве культуры и информационной политики по делу 2019 года.

"17 декабря 2020 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины пришли с обыском в помещение Министерства культуры и информационной политики, в Директорат культурного наследия и музеев", - говорится в заявлении министерства.

В Минкультуры обращают внимание, что уголовное дело, в рамках которой проводятся следственные действия, касается выдачи документа разрешительного характера в 2019 году, когда Минкультуры и информационной политики еще не было создано.

Также министерство выразило готовность максимально способствовать расследованию этого дела и сотрудничать со следствием.

Теги: #набу #минкультуры #обыски
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