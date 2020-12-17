Иран сознательно затягивает переговоры по сбитому самолету МАУ – Енин

Иранская сторона на переговорах по сбитому самолету авиакомпании Международные авиалинии Украины (МАУ) возле Тегерана сознательно затягивает время, чтобы снизить общественный интерес к трагедии, что может повлиять на уровень ответственности и компенсации, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Мы наблюдаем весь арсенал, скажем, инструментария по уклонению от дачи прямых ответов, растягивания времени. И я абсолютно могу понять такую тактику иранской стороны, их прямым желанием является снижение общественного интереса к трагедии. Уменьшение резонанса и, по их мнению, это может повлиять в том числе и на уровень ответственности, которую понесет иранская сторона, и также на уровень компенсации", - сказал Енин в интервью "Радио Свобода", опубликованном в четверг.

Он напомнил, что Украина имеет огромный опыт переговоров с Российской Федерацией, и неконструктивный характер поведения российских партнеров привел к тому, что соответствующие дела достаточно быстро были приняты к рассмотрению либо международным судом ООН, либо международными арбитражами.

"Я никоим образом не хотел бы угрожать тем, что Украина в ближайшее время обратится в международный суд или будет принимать другие механизмы защиты нарушенных прав. Однако такая опция есть и иранская сторона должна о ней помнить", - подчеркнул Енин.

По его словам, украинская сторона хотела бы мы организации совместной следственной группы, которая получила бы доступ ко всем материалам уголовного расследования, которое осуществляется иранской стороной фактически в режиме онлайн. "Мы бы хотели совместного проведения следственных действий - это совместные допросы, экспертизы. Если случится так, что переговоры зайдут в тупик, мы вынуждены будем использовать другие правовые механизмы восстановления нарушенных прав", - отметил замглавы МИД.

Енин добавил, что Украина будет вести переговоры с иранской стороной столько, сколько это потребуется. "В то же время иранская сторона также должна прекрасно понимать, что у терпения Украины и других партнеров есть какой-то предел. Общество требует от нас результата, родственники требуют справедливости и именно этот критерий является для нас ключевым", - сказал он.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту "Тегеран-Киев", был сбит в районе международного аэропорта им.Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

В конце июля в Киеве прошли переговоры с иранской стороной по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ. 20 октября Украина и Иран завершили второй раунд переговоров по сбитому самолету МАУ вблизи Тегерана.