Обеспечение вакцинами населения ЕС начнется после получения разрешений

Обеспечение стран Евросоюза вакцинами состоится при соблюдении соответствующих необходимых процедур разрешения, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы увидим в ближайшие недели могут ли быть даны разрешения для различных фирм, которые работают над вакцинами, и мы надеемся, что в течение следующего года, - нельзя сказать с уверенностью, в какой точно момент - но в течение следующего года вакцины смогут быть распространены", - сказал Мишель вечером в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам состоявшегося виртуального саммита Евросоюза, главным вопросом которого была борьба против пандемии COVID-19.

Он добавил: "Мы, Европейский союз и государства-члены, интенсивно работаем, чтобы решить и предупредить многочисленные логистические вызовы, которые встанут перед нами".

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что, по данным Европейского агентства лекарственных средств, разрешение на коммерциализацию, то есть первый этап выхода на рынок, для вакцин BioNtech и Moderna может быть дано, самое раннее, во второй половине декабря, если не возникнет никаких неожиданностей.

"Конечно, в начале это будут малые партии, небольшие количества. А более значительные количества - лишь позднее. Важно не забывать об этой реальности. И это объясняет то, почему мы просили государства-члены составить на основе модели, разработанной (Евро)комиссией, планы вакцинации", - продолжила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что рекомендации ЕК предлагают начинать вакцинацию с приоритетных групп - медицинский персонал, люди с хроническими заболеваниями и люди пожилого возраста, переходя постепенно, по мере поступления вакцин на другие группы населения.