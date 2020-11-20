События

05:17 20.11.2020

Обеспечение вакцинами населения ЕС начнется после получения разрешений

2 мин читать

Обеспечение стран Евросоюза вакцинами состоится при соблюдении соответствующих необходимых процедур разрешения, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

"Мы увидим в ближайшие недели могут ли быть даны разрешения для различных фирм, которые работают над вакцинами, и мы надеемся, что в течение следующего года, - нельзя сказать с уверенностью, в какой точно момент - но в течение следующего года вакцины смогут быть распространены", - сказал Мишель вечером в четверг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам состоявшегося виртуального саммита Евросоюза, главным вопросом которого была борьба против пандемии COVID-19.

Он добавил: "Мы, Европейский союз и государства-члены, интенсивно работаем, чтобы решить и предупредить многочисленные логистические вызовы, которые встанут перед нами".

В свою очередь председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сообщила, что, по данным Европейского агентства лекарственных средств, разрешение на коммерциализацию, то есть первый этап выхода на рынок, для вакцин BioNtech и Moderna может быть дано, самое раннее, во второй половине декабря, если не возникнет никаких неожиданностей.

"Конечно, в начале это будут малые партии, небольшие количества. А более значительные количества - лишь позднее. Важно не забывать об этой реальности. И это объясняет то, почему мы просили государства-члены составить на основе модели, разработанной (Евро)комиссией, планы вакцинации", - продолжила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что рекомендации ЕК предлагают начинать вакцинацию с приоритетных групп - медицинский персонал, люди с хроническими заболеваниями и люди пожилого возраста, переходя постепенно, по мере поступления вакцин на другие группы населения.

 

Теги: #ес #вакцина #население #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:32 20.11.2020
Глава Еврокомиссии объяснила свою позицию по российской вакцине против коронавируса

Глава Еврокомиссии объяснила свою позицию по российской вакцине против коронавируса

01:12 20.11.2020
На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

На Буковине количество инфицированных COVID-19 в сутки превысило полтысячи

23:53 19.11.2020
Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

Ляшко: Украина намерена приобрести вакцину от COVID-19 для 20 млн населения страны

19:39 19.11.2020
В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

В Каталонии на следующей неделе откроют бары, рестораны и кинотеатры

19:33 19.11.2020
Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19 - ВОЗ

Каждые 17 секунд в Европе умирает один человек от COVID-19 - ВОЗ

18:43 19.11.2020
Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

Парубий заразился коронавирусом и самоизолировался

18:42 19.11.2020
Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

Правительство должно выбрать между финансированием противоэпидемических мер и другими статьями расходов – замглавы НБУ

18:36 19.11.2020
В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

В ЕС констатируют, что признание РФ документов на автомобили жителей "Л/ДНР" противоречит Минским соглашениям и призвали выполнять достигнутые договоренности

17:27 19.11.2020
В Дании у норок, скорее всего, исчез мутировавший штамм коронавируса - эксперты

В Дании у норок, скорее всего, исчез мутировавший штамм коронавируса - эксперты

15:29 19.11.2020
В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

В КС заявляют, что судьи продолжают работу на самоизоляции, заседания возобновятся сразу после завершения лечения при наличии кворума

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

В Офисе президента отмечают, что обыски в Музее Революции достоинства не совсем ко времени, но при этом они касаются задокументированных фактов

Российские наемники нарушили режим тишины возле Авдеевки, ранен боец ВСУ – штаб ООС

Признание неконституционным ВАКС может стать последним ударом по антикоррупционной инфраструктуре, которая пока ещё работает – Сытник

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковчанин устроил в гараже хранилище оружия и боеприпасов

В Киеве планируют продлить льготы и упростить процедуры для поддержки малого и среднего бизнеса

Прощание с Романом Виктюком пройдет во Львове 23 ноября

ГБР не вызывало участников Майдана на допросы

Макрон заявил Алиеву и Пашиняну о готовности Франции оказать гумпомощь, призвал защищать культурное и религиозное наследие Карабаха

Шмыгаль на совещании с мэрами городов: в вопросе усиления карантинных ограничений мы готовы выслушать ваши советы

Россияне сопровождают возвращение беженцев в Степанакерт

За прогулы уволены 49 работников "Беларуськалия", принявших участие в стачках

Судиться за неношение маски выйдет дороже, чем заплатить штраф - Малюська

В лагере для беженцев в Греции арестовали террориста ИГ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА