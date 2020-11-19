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12:51 19.11.2020

В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

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В Украине планируют до 2030 г. заменить весь общественный транспорт на электрический

Украина поддерживает использование в городах экологических видов транспорта, поэтому в рамках Национальной транспортной стратегии до 2030 года планирует полностью заменить весь городской общественный транспорт на электрический и создать соответствующую инфраструктуру для этого, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия в четверг.

"Мы поддерживаем использование в городах экологических видов транспорта, в частности, городского электрического и электромобилей. Национальной транспортной стратегией Украины до 2030 года предусмотрено, что города заменят свой автопарк на электробусы, и будет создана соответствующая зарядная инфраструктура для них. В этом направлении мы сейчас активно сотрудничаем с международными финансовыми организациями и готовимся к реализации второй фазы совместного проекта с ЕИБ "Городской общественный транспорт Украины II", который предусматривает обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах и замену их исключительно на электротранспорт", - рассказал Криклий в ходе Global e-Mobility Forum, организованном Министерством климата и окружающей среды Польши.

Он отметил, что совместно с бизнесом и общественностью министерство разработало проект стратегии развития автомобильной промышленности в Украине, который предусматривает стимулы для отечественного производства электрокаров, а также учитывает популяризацию как частного, так и общественного электрического транспорта.

Криклий также добавил, что министерство полностью поддерживает продление действия освобождения от уплаты НДС на ввоз в Украину электромобилей и в свое время приложил много усилий для отмены этой пошлины и НДС на электрокары. Кроме того, ведомство инициировало и активно присоединились к разработке ключевых изменений в государственные строительные нормы в части размещения электрозаправок на дорогах.

"Сегодня в Украине около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и почти 9 тыс. пунктов електрозарядных станций, расположенных преимущественно в городах. Мы инициировали и уже работаем над внесением новых изменений в государственные строительные нормы по планированию и застройке территорий, которые бы позволили размещение електрозарядных станций на всех дорогах общего пользования, в том числе, и местных", - подытожил министр.

Как сообщалось, Кабмин 9 сентября 2020 года поддержал разработанный Мининфраструктуры законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об автомобильном транспорте". Он четко определяет в законодательстве Украины термин "электрическое транспортное средство" ("электромобиль"), "электробус", "станция зарядки электромобилей", "грузовой электромобиль", "легковой электромобиль", "гибридный электромобиль", "плагин-гибридный электромобиль".

Теги: #транспорт #криклий
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