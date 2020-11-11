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19:27 11.11.2020

Комиссия по правовой реформе при президенте обсудила необходимость новых законодательных принципов работы КС, согласования с Конституцией законов о НАБУ и ГБР, лишения СБУ несвойственных функций

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Комиссия по правовой реформе при президенте обсудила необходимость новых законодательных принципов работы КС, согласования с Конституцией законов о НАБУ и ГБР, лишения СБУ несвойственных функций

Глава Комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины, народный депутат Сергей Ионушас считает, что для восстановления доверия общества к Конституционному суду Украины необходимо принятие новых законодательных принципов работы КС.

"Также необходимо согласовать с Конституцией Украины законодательство, регулирующее деятельность Государственного бюро расследований и Национального антикоррупционного бюро Украины. Службу безопасности Украины нужно лишить несвойственных ей функций, в частности по расследованию экономических и коррупционных преступлений", - сообщает пресс-служба президента Украины по итогам заседания комиссии в среду.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу разработать конкретные пути для выхода из нынешнего конституционного кризиса, а также для восстановления доверия общества к судебной власти.

последует

Теги: #комиссия #президент #правовая #реформа
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