"Нова Пошта" открыла отделение в г. Счастье на линии разграничения

Группа компаний "Нова Пошта" открыла отделение в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в г. Счастье Луганской области.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, отделение в г. Счастье расположено непосредственно в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ). Клиентам будет доступна услуга экспресс-доставки, они смогут отправлять и получать посылки весом до 30 кг.

Кроме того, в отделении будут предоставляться финансовые услуги: оплата коммунальных платежей, снятие наличных с карты, денежные переводы и тому подобное.

Новое отделение сможет обслуживать около 30 тыс. клиентов в месяц.

"Новый сервисный центр стал первым объектом государственно-частного партнерства. Открытие таких центров запланировано на всех КПВВ. Кроме отделений "Новой Пошты", которая стала партнером Минреинтеграции в запуске сервисного центра, в каждом из них будет располагаться Центр предоставления административных услуг, центр занятости, Ощадбанк, комната "матери и ребенка", аптека и товары первой необходимости благодаря "ОСТО-групп". Здесь можно получить максимум административных и социальных услуг. На территории будет работать Wi-Fi и оборудованы зоны отдыха", - отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба.

"Нова Пошта" отмечает, что также инвестировала 12 млн грн в открытие одного из сервисных центров на КПВВ в Новотроицком Донецкой области, которое заработает в декабре этого года.