События

18:55 06.11.2020

"Нова Пошта" открыла отделение в г. Счастье на линии разграничения

1 мин читать
"Нова Пошта" открыла отделение в г. Счастье на линии разграничения

Группа компаний "Нова Пошта" открыла отделение в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения в г. Счастье Луганской области.

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, отделение в г. Счастье расположено непосредственно в новом сервисном центре на контрольно-пропускном пункте въезда-выезда (КПВВ). Клиентам будет доступна услуга экспресс-доставки, они смогут отправлять и получать посылки весом до 30 кг.

Кроме того, в отделении будут предоставляться финансовые услуги: оплата коммунальных платежей, снятие наличных с карты, денежные переводы и тому подобное.

Новое отделение сможет обслуживать около 30 тыс. клиентов в месяц.

"Новый сервисный центр стал первым объектом государственно-частного партнерства. Открытие таких центров запланировано на всех КПВВ. Кроме отделений "Новой Пошты", которая стала партнером Минреинтеграции в запуске сервисного центра, в каждом из них будет располагаться Центр предоставления административных услуг, центр занятости, Ощадбанк, комната "матери и ребенка", аптека и товары первой необходимости благодаря "ОСТО-групп". Здесь можно получить максимум административных и социальных услуг. На территории будет работать Wi-Fi и оборудованы зоны отдыха", - отметил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции ВОТ Алексей Резников, которого цитирует пресс-служба.

"Нова Пошта" отмечает, что также инвестировала 12 млн грн в открытие одного из сервисных центров на КПВВ в Новотроицком Донецкой области, которое заработает в декабре этого года.

Теги: #нова_пошта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:07 29.10.2020
"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

"Пост Финанс" и Ощадбанк внедрили верификацию клиентов "Нова Пошта" по ID-карте через POS-терминалы

13:25 21.10.2020
"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

"Нова Пошта" проведет полумарафон в Николаеве 1 ноября и призывает преодолеть дистанцию за тех, кто не может бегать

11:26 20.10.2020
"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

"Нова Пошта" открыла с начала 2020г. 1,3 тыс. новых отделений

14:27 13.10.2020
"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

"Нова Пошта" создала собственную эпидемиологическую службу

11:14 07.10.2020
"Нова Пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за злоупотребления мошенниками

"Нова Пошта" приостанавливает предоставление услуги "Сейф-сервис" из-за злоупотребления мошенниками

10:57 07.10.2020
"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

"Новая пошта" начала принимать приложение "Дия" для идентификации клиентов

12:13 28.09.2020
Yakaboo запустил международную доставку совместно с "Нова Пошта Глобал"

Yakaboo запустил международную доставку совместно с "Нова Пошта Глобал"

19:12 25.09.2020
"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

19:02 25.09.2020
"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

"Нова пошта" хочет увеличить количество термобоксов для доставки медпрепаратов, "Укрпошта" готовится к их закупке

17:41 23.09.2020
"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

"Нова Пошта" выпустила коробку-трансформер со сменной высотой

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киевсовет прошли семь партий

Кличко защитил титул мэра Киева, победив в первом туре

Умер Жванецкий

В Украине с 9 ноября установлено новое эпидемическое зонирование: в "красную" и "оранжевую" зоны отнесены все регионы

В Киеве рекордное количество заболевших коронавирусом за минувшие сутки: более тысячи человек - Кличко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Италии зарегистрировали самый высокий суточный прирост больных коронавирусом

Байден через несколько часов выступит с обращением к согражданам, заявляет его штаб

При посадке на рейсы во Францию с 11 ноября нужно предъявить отрицательный тест на Covid-19 - посольство

Осужденного артиста Ефремова отправили к месту отбытия наказания

Станция метро "Майдан Независимости" возобновила работу, взрывоопасные предметы не обнаружены

Российские наемники дважды нарушили режим тишины на Донбассе с полуночи

В киевском метро мужчина применил газовый баллончик против полицейского и угрожал ножом пассажирам

Киев призвал международное сообщество осудить требование оккупационных властей в Крыму демонтировать храм ПЦУ в Евпатории

ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц - официальная публикация

В Киевсовет прошли семь партий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА