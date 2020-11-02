Защита Порошенко намерена подать в суд на и.о. директора ГБР

Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко Игорь Головань связывает активизацию расследований Государственного бюро расследований (ГБР) в отношении своего подзащитного с недавним совещанием президента Украины Владимира Зеленского с силовиками и сообщил о намерениях подачи иска в отношении и.о. директора ГБР Алексея Сухачева.

"Очередной всплеск активности ГБР, направленной против пятого президента Украины, очевидно, связан с недавним совещанием Зеленского с силовиками, где тот в ультимативной форме требовал подозрений Порошенко. А также - результатам местных выборов, на которых "Слуги народа" получили втрое меньше, чем в прошлом году, в то время, как "Европейская солидарность" вдвое нарастила поддержку по стране", - написать Головань в Facebook в понедельник.

По его словам, все производства, в которых фигурирует Порошенко, ГБР расследует "с исключительной целью политического преследования" политика.

"ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняло, что никаких дел относительно Петра Порошенко не расследует. Поэтому мы в суде будем требовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора", - заявил Головань.

Комментируя заявление Сухачева о том, что следователи ГБР проводят досудебное расследование по факту совершения Порошенко в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов, адвокат отметил, что ГБР "направляет очередной пустой запрос о международной правовой помощи в очередном юридически ничтожном производстве".

"Компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства ни из Украины, ни из любого другого места не перечислялись… Зато ГБР по требованию Зеленского транжирит десятки миллионов гривень на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские островова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google. Ничего нового ГБР найти уже не может", - отметил Головань.

Кроме того, он подчеркнул, что согласно нормам УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должны расследовать следователи налоговой, а у ГБР нет никаких оснований на осуществление следствия, кроме указания президентского офиса.

При этом Головань предположил, что ГБР "могло бы накопать много интересного, если бы занялось расследованием бизнес-деятельности Зеленского и 95-квартала".

Ранее в понедельник Сухачев сообщил, что следователи ГБР обращаются за международной правовой помощью для расследования дела против Порошенко. В информации отмечается, что в регистрационных документах было указано, что компания, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, будет выступать холдинговой компанией для украинской и кипрской структур кондитерской корпорации, учредителем которой является Порошенко, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности. По мнению ГБР, в этом усматриваются признаки правонарушений по ст.212 (уклонение от уплаты налогов) и ст.209 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

"Для получения необходимой информации в уголовном процессе ГБР обратилось в Генеральную прокуратуру по вопросам международной правовой помощи с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", - говорится в сообщении