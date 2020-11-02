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15:42 02.11.2020

Языковой омбудсмен призывает КС при рассмотрении закона о языке принять решение в пользу национальных интересов Украины

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Языковой омбудсмен призывает КС при рассмотрении закона о языке принять решение в пользу национальных интересов Украины

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к судьям Конституционного суда Украины с призывом при рассмотрении закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проявить государственную позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины.

"3 ноября Конституционный суд Украины на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела по представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Считаю необходимым акцентировать внимание на своей позиции как Уполномоченного по защите государственного языка, которая была высказана как официально в письмах в адрес Конституционного суда Украины, так и публично", - говорится в сообщении пресс-службы омбудсмена.

По мнению Кремня, данный закон полностью соответствует Конституции Украины и никаких оснований для того, чтобы признать этот документы неконституционным, нет. "Это чистой воды политическое обращение, не имеет ничего общего с тем, что прописано в Основном законе", - добавил он.

По его словам, сегодня ведущее место украинского языка как государственного признает более 95% украинцев, что подтверждает, что вопрос единого государственного языка объединяет украинцев, а не разъединяет их, как это пытаются навязать нам извне. "Однако, в условиях гибридной войны, в том числе, на информационном и языковом фронтах, мы до сих пор видим инициативы отдельных политиков, которые заботятся о собственных рейтингах, а не о стране", - посетовал Креминь.

В связи с этим омбудсмен обратился к судьям Конституционного суда Украины - проявить государственную позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины, так как вопрос языка является фундаментальным для нашего государства: для укрепления независимости, утверждения идентичности, единства и победы Украины.

Теги: #конституционный_суд #язык #омбудсмен
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