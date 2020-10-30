Глава КС Тупицкий о возможной отставке: по требованию кого-то не собираюсь это делать

Глава Конституционного суда Украины (КС) Александр Тупицкий заявляет, что не намерен идти в отставку по чьему-либо требованию, но сейчас не знает о том, чтобы кто-то такие требования выдвигал.

"Требования, чтобы я подал в отставку, я не слышал... Речь идет о смене всего состава суда... Если будет такой ультиматум (написать заявление об отставке - ИФ) - мы обсудим... На требование того или иного лица, дав присягу народу Украины, не собираюсь этого делать", - сказал Тупицкий на пресс-конференции в пятницу в Киеве.