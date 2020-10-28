Эрдоган подал иск против французского журнала "Шарли Эбдо"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в прокуратуру на французский журнал "Шарли Эбдо" за карикатуру на него, сообщает в среду агентство "Анадолу".

По информации агентства, адвокат президента Хусейн Айдын подал в прокуратуру Анкары заявление о возбуждении уголовного дела, подчеркнув особую роль руководства журнала и карикатуриста в этом деле.

Он отметил, что "оскорбительное содержание представляет собой клевету, которая не имеет ничего общего со свободной слова".

Ранее турецкая прокуратура начала расследование в отношении "Шарли Эбдо".

Журнал опубликовал обложку с карикатурой на турецкого президента в среду.

Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявил, что ислам переживает кризис по всему миру. Он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию от государства, и тщательнее контролировать источники финансирования мечетей.

После этого Эрдоган посоветовал Макрону проверить психическое здоровье и призвал мусульманский мир и сограждан бойкотировать турецкие товары.