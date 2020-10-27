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11:23 27.10.2020

ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

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ОАСК направил отдельные определения в НАБУ, ГБР и Кабмин для урегулирования ситуации с выполнением решения КС о незаконности назначения Сытника

Окружной административный суд Киева направил в Государственное бюро расследований (ГБР) определение об открытии производства в связи с невыполнением решения Конституционного суда Украины о неконституционности назначения Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

"Окружной административный суд Киева... во время рассмотрения дела по иску Александра Кареева к НАБУ, удовлетворил его ходатайство о постановлении та направлении отдельного определения... с целью устранения причин и условий, которые привели к нарушению требований законодательства метою о невыполнении решения КС...ОАСК определил направить отдельные определения:

- ГБР дать указание по регистрации уголовного производства по ст.109, ч.4 ст.382, ч.1 и ч.2 ст.353 УК Украины", - говорится в сообщении суда.

Еще одним определением "каждому из заместителей директора НАБУ для принятия соответствующих мер реагирования и предоставить указание относительно выполнения действий по выполнению обязанности, что определена в абзаце 2 ч.5 ст.19 закона Украины "О центральных органах исполнительной власти".

- Кабинету министров Украины отдельным определением дано указание: "О принятии мер по обеспечению выполнения Конституции и законов Украины НАБУ; направлении и координации работы НАБУ по выполнению решения КСУ от 28.08.2020 года по делу №9-р/2020 и касательно определения министра, к сфере направления и координации которого будет принадлежать деятельность НАБУ;

- СНБО суд обязал осуществлять "координации и контроль деятельности НАБУ по выполнению вышеупомянутого решения КСУ".

- Минюсту, согласно определению суда, следует внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований на основании упомянутого решения КСУ.

ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов об исполнении решения.

Теги: #набу #сытник #оаск
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