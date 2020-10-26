В Винницкой области злоумышленники напали на избирательную комиссию и пытались завладеть документацией - полиция

В Тульчинском районе Винницкой области ночью 26 октября двое мужчин напали на избирательную комиссию, которая после подсчета голосов выходила из помещения участка с избирательной документацией, сообщает пресс-служба полиции области.

"Около четырех часов утра в г. Тульчин к членам комиссии, которые выходили из помещения здания, где расположился избирательный участок, подъехал автомобиль "Ауди". Из машины выбежали двое мужчин и стали угрожать физической расправой председателю и членам комиссии. Злоумышленники пытались отобрать у председателя комиссии бюллетени и избирательную документацию, обвиняя членов комиссии в фальсификации", - рассказал глава ГУ НП в Виннцикой области Иван Ищенко.

Во время конфликта работник полиции, который сопровождал транспортировку документации членами участковой комиссии в территориальный избирательный участок, применил табельное оружие и вызвал коллег. Экипаж полиции, прибывший на место происшествия, задержал нападавших и доставил в отдел полиции.

Задержанными оказались 25-летний и 29-летний жители с. Нестерварка Тульчинского района. Ранее они в поле зрения полиции не попадали, а на момент совершения правонарушения находились в состоянии алкогольного опьянения.

По факту начаты уголовные производства по ч. 3 ст. 157 (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии) и ч. 1 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За такие правонарушения предусмотрено до 7 лет лишения свободы.

Подозреваемые задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об объявлении им о подозрении.