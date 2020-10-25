Экзит-пол "Савик Шустер Студии" по Львову: в горсовет проходят "Евросолидарность", "Самопомощь", ВО"Свобода" и партия "Варта"

Во Львовский городской совет проходят "Евросолидарность", "Самопомощь", ВО"Свобода" и партия "Варта", свидетельствуют результаты экзит-пола, проведенного совместно "Савик Шустер Студией" и телеканалом "Украина-24" с использованием инструментов социологической компании Liberty Report, оглашенные в эфире телеканала "Украина-24" в воскресенье вечером.

Согласно экзит-полу, партия"Евросолидарность" получает 30,74%, "Самопомощь"- 24,12%, ВО"Свобода" - 6,52%, партия "Варта" - 5.06%

Могут также преодолеть 5-процентный барьер и пройти в горсовет партия "Слуга народа" -4, 74% и "Українська Галицька партія" – 4.65%

Предельная ошибка выборки - 1,9% с доверительной вероятностью 95% (без учета дизайн-эффекта).