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14:00 25.10.2020

В ЕС считают неприемлемыми высказывания Эрдогана в адрес Макрона

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Неприемлемыми назвал в воскресенье высказывания президента Турции Реджепа Эрдогана в адрес его французского коллеги Эммануэля Макрона глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Предложения президента Эрдогана в отношении президента Макрона неприемлемы. Обращаемся к Турции с призывом прекратить (раскручивать) эту опасную спираль конфронтации", - написал Боррель в своем твиттере.

"Что можно сказать по поводу главы государства, который так плохо обращается с представителями разных конфессий? Прежде всего, следует проверить его психику", - сказал Эрдоган о Макроне накануне.

Эти высказывания в Париже сочли неприемлемо грубыми и объявили об отзыве французского посла из Анкары для консультаций.

Ранее этой осенью Макрон заявлял о переживаемом исламом кризисе по всему миру. Также он пообещал модифицировать закон от 1905 года, чтобы еще больше отделить религию и государство. Кроме того, президент Франции пообещал тщательнее контролировать источники финансирования деятельности мечетей.

Теги: #позиция #ес #турция #франция
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