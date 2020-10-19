События

23:15 19.10.2020

В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

2 мин читать
В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

В Офисе президента Украины отмечают, что удивлены некоторыми формулировками в решении Дарницкого районного суда Киева, который запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге "Дело Василия Стуса". Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это, по меньшей мере, свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права. Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти", - говорится в комментарии на сайте ОП в понедельник.

В ОП указали, что поскольку книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Стуса, открытого в СССР и по которому он был осужден, то является странным определение истца Медведчука как "персонажа (действующего лица) произведения".

"Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть сугубо документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В.В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", - пояснили в ОП.

В Офисе президента также подчеркнули, что цензура в Украине в любых проявлениях прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", - отметили в ОП.

Как сообщалось, 19 октября Дарницкий районный суд г.Киева запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука. Это решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.

 

Теги: #реакция #офис_президента #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:06 20.10.2020
Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

23:07 19.10.2020
Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

22:14 19.10.2020
Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

21:59 19.10.2020
Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

21:27 19.10.2020
Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

Зеленский выступает за приобщение представителей украинских церквей к решению гуманитарных вопросов в рамках ТКГ по Донбассу

21:18 19.10.2020
Зеленский призвал религиозных лидеров Украины помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19

Зеленский призвал религиозных лидеров Украины помочь обезопасить граждан от распространения COVID-19

18:57 19.10.2020
Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

Число умерших в Украине в августе-2020 к августу-2019 выросло на 3,9%, но за 8 мес. сократилось на 4,1% – Госстат

14:27 19.10.2020
Запрет по книге о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира", считают в "Евросолидарности"

Запрет по книге о "Деле Стуса" - это сценарий возвращения Украины в орбиту "русского мира", считают в "Евросолидарности"

09:43 19.10.2020
Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

10:11 18.10.2020
В Хмельницкой области 5 человек отравилось угарным газом, все госпитализированы

В Хмельницкой области 5 человек отравилось угарным газом, все госпитализированы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Иран и Украина возобновили переговоры по делу о сбитом пассажирском самолете

ПОСЛЕДНЕЕ

Вакцина от COVID-19 не остановит вирус полностью, полагают в Лондоне

Трамп пообещал исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, как только тот заплатит компенсацию в $335 млн

Фонд Порошенко и компания "Рошен" запустили проект создания концерт-холла международного уровня в Киеве

США предъявили обвинения шести россиянам в хакерских атаках, касавшихся также Франции и Украины

Зеленский назначил Ольгу Диброву послом Украины в Финляндии

Верховный суд передал дело о вкладах Суркисов в ПриватБанке и законности bail-in в Печерский райсуд – генпрокурор

Почти 19 тыс. человек заразились коронавирусом в Британии за сутки – ТВ

Первая леди Франции отправилась на самоизоляцию после контакта с зараженным COVID-19

В Париже по делу об убийстве учителя задержаны четыре школьника – СМИ

На работах по предотвращению затопления шахты "Золотое" расхитили более 14 млн грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА