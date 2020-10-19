В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

В Офисе президента Украины отмечают, что удивлены некоторыми формулировками в решении Дарницкого районного суда Киева, который запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.

"Приняли к сведению решение Дарницкого районного суда города Киева по книге "Дело Василия Стуса". Также приняли к сведению заявления автора книги Вахтанга Кипиани и представителей издательства о намерении подать апелляцию. Это, по меньшей мере, свидетельство того, что общество готово отстаивать свои права. Безусловно, удивлены некоторыми формулировками в указанном решении. Хотя не ставим под сомнение независимость судебной ветви власти", - говорится в комментарии на сайте ОП в понедельник.

В ОП указали, что поскольку книга является обработкой реального репрессивного уголовного дела против Стуса, открытого в СССР и по которому он был осужден, то является странным определение истца Медведчука как "персонажа (действующего лица) произведения".

"Большую часть содержания книги составляет точная перепечатка материалов уголовного дела. То есть сугубо документальная основа книги не вызывает никаких сомнений. Следовательно, именно по этой логике книги, Медведчук В.В. является участником настоящего процесса, который имел место в истории, а не просто "персонажем произведения". Поведение участника проанализировано исключительно на основании документально зафиксированных фактов, которые не являются продуктом литературного творчества авторов и литературной выдумкой", - пояснили в ОП.

В Офисе президента также подчеркнули, что цензура в Украине в любых проявлениях прямо и недвусмысленно запрещена Конституцией.

"Исходим из того, что научные исследования истории, обработки материалов истории нашего народа, в частности с помощью инструментов публицистики, не могут ограничиваться через эмоции отдельных участников событий прошлого. Независимо от сегодняшнего статуса и политической позиции этих участников. Призываем всех граждан иметь смелость честно смотреть на события прошлого нашего народа и действия или бездействие отдельных лиц", - отметили в ОП.

Как сообщалось, 19 октября Дарницкий районный суд г.Киева запретил распространять напечатанный тираж книги журналиста и историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" без разрешения главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктор Медведчука. Это решение можно обжаловать в течение 30 дней.

Медведчук подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации и просит суд запретить издание и распространение книги "Дело Василия Стуса" и распространение любой информации о книге в СМИ и в Интернете. Также он просит взыскать с Кипиани и издательства "Vivat" расходы на уплату судебного сбора.

Кроме того, Медведчук просит признать часть информации, приведенной в книге, недостоверной, в частности, девять фраз.

Книга "Дело Василия Стуса" вышла в мае 2019 года.