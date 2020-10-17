Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с убийством учителя радикалом во Франции

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в субботу выразила соболезнования в связи с убийством школьного учителя во Франции радикальным исламистом.

"С ужасом узнала об убийстве преподавателя из Конфлан-Сент-Онорина. Мои соболезнования его семье и французам. Мои мысли также об учителях во Франции и повсюду в Европе. Без них нет граждан. Без них нет демократии", - написала она в твиттере.

Накануне в одном из пригородов Парижа радикальный исламист убил преподавателя, который демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда как пример свободы выражения.

Предполагаемый убийца при задержании был застрелен полицейскими в соседнем городе Эраньи. Расследование преступления ведет антитеррористическая прокуратура.

Телеканал BFMTV сообщил со ссылкой на свои источники, что подозреваемый в убийстве родился в Москве в 2002 году. Также французские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что он имеет чеченские корни. По данным канала, он не был известен как правонарушитель ни полиции, ни антитеррористической спецслужбе. Перед нападением террорист якобы прокричал "Аллах акбар".