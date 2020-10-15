ЕС призывает Лондон действовать ради соглашения, но готовится к варианту "без сделки"

Европейский совет выразил обеспокоенность, что на переговорах с Великобританией о будущих отношениях сторон нет прогресса по ключевым для достижения соглашения вопросам, несмотря на скорое завершение переходного периода Brexit 31 декабря 2020 года.

"Европейский совет призывает главного переговорщика союза продолжать переговоры в ближайшие недели, а Соединенное Королевство - предпринять необходимые действия для достижения соглашения", - говорится в заключениях, принятых в четверг главами 27 государств и правительств на саммите в Брюсселе.

В документе указывается на важность достижения договоренностей по условиям конкуренции, управлению и рыболовству.

В связи с британским законопроектом о внутреннем рынке ЕС вновь призывает Великобританию к полному и своевременному соблюдению соглашения о выходе из Евросоюза и протоколов к нему.

В документе также содержится призыв к ЕС и его государствам-членам активизировать подготовку для защиты своих интересов в случае, если Великобритания выйдет из единого рынка без соглашения.

При этом высокопоставленный чиновник ЕС сообщил журналистам на условии анонимности, что, хотя заключения и приняты, дискуссия по переговорам с Великобританией на саммите продолжается с участием главного переговорщика ЕС Мишеля Барнье.

Он также отметил, что лидеры ЕС выразили полную поддержку Барнье и его подходу к переговорам. По оценке источника, главы государств и правительств стран ЕС в ходе дебатов проявляют солидарность и единство.