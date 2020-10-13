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15:34 13.10.2020

Милиция задержала 186 участников акций протеста в Беларуси 12 октября

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Милиция задержала 186 участников акций протеста в Беларуси 12 октября

186 человек были задержаны накануне на несанкционированных акциях протеста в Беларуси, сообщило во вторник МВД страны.

"За нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений по всей стране накануне задержаны 186 человек", - сообщила агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В понедельник на несанкционированные акции протеста собрались пенсионеры. Они вышли на улицы Минска, Бреста, Гродно, Гомеля, Лиды. По данным очевидцев, для разгона демонстрантов в Минске милиция применяла спецсредства. Вечером наиболее масштабными протестами были охвачены северо-запад и юго-восток столицы Беларуси. Их участники пытались перегородить водоналивными блоками движение транспорта, а также поджигали покрышки посреди проезжей части. На северо-востоке города происходили единичные стычки силовиков с протестующими. Очевидцы сообщали о применении свето-шумовых гранат.

В Беларуси уже больше двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. ЕС и США не признают Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #протест #арест #беларусь
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