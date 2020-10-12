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11:24 12.10.2020

ЕС продлил на год санкции за применение химоружия в Сирии и против Скрипалей

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ЕС продлил на год санкции за применение химоружия в Сирии и против Скрипалей

ЕС продлил действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия до 16 октября 2021 года, говорится в заявлении, распространенном в понедельник.

Ограничительные меры действуют в отношении девяти человек. Пять из них связаны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году, отмечает Совет ЕС. Также под санкции подпала одна организация - Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по утверждению ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание активов для физических и юридических лиц.

4 марта 2018 года Сергей и Юлия Скрипали были обнаружены без сознания в Солсбери. Впоследствии британские следователи пришли к выводу, что Скрипали пострадали от нервнопаралитического отравляющего вещества, названного "Новичок" (А-234). Выводы британцев подтвердила комиссия Организации по запрещению химического оружия. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Теги: #ес #санкции
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