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15:10 08.10.2020

Власти ЕС заключат контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19

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Власти ЕС заключат контракт с Johnson & Johnson на поставку вакцин от COVID-19

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что власти Евросоюза заключат контракт с компанией Johnson & Johnson на поставку вакцины от коронавируса COVID-19.

"Мы подпишем контракт с Johnson & Johnson на закупку будущих вакцин для 200 млн человек", - написала фон дер Ляйен у себя в твиттере.

Государства ЕС могут также передать вакцину странам с низким и средним уровнем доходов или перенаправить ее в другие европейские страны.

Председатель отметила, что это будет третий контракт ЕК с компанией-производителем вакцины.

Европейская комиссия уже подписала контракт с AstraZeneca и Sanofi-GSK и завершила успешные предварительные переговоры с CureVac, BioNTech-Pfizer и Moderna.

Теги: #ес #вакцина #johnson_johnson #коронавирус
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