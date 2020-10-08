"Голос" зарегистрировал законопроект, позволяющий проводить расследования против нардепов без разрешения генпрокурора

Фракция “Голос” предлагает разрешить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ), Государственному бюро расследований (ГБР) и прокурорам осуществлять процессуальный надзор за расследованиями в отношении депутатов без разрешения на это генерального прокурора.

Как сообщает пресс-служба “Голоса”, зарегистрированный в парламенте законопроект также выводит из-под единоличного контроля генпрокурора согласования разрешений на задержание, арест, обыск, "прослушку" и другие негласные следственные (розыскные) действия в отношении народных депутатов. Законопроект предлагает предоставить право согласования таких разрешений (ходатайств) руководителю Специальной антикоррупционной прокуратуры или и. о. руководителя САП.

“Мы с самого начала говорили, что предложенное партией "Слуга народа" снятие депутатской неприкосновенности является ничем иным, как обманом украинцев и защитой депутатов генпрокурором. Сегодня мы видим, что это так и работает - неделю не согласовывали подозрение Юрченко (народный депутат Александр Юрченко, подозреваемый во взяточничестве - до 17 сентября член фракции “Слуга народа”, в настоящее время -внефракционный - ИФ) после всех видеодоказательств. Теперь в СМИ появилась информация о "сливе" информации по другим народным депутатам из монобольшинства, по которым генпрокурор заблокировала расследование. В случае принятия данного законопроекта подобное станет невозможным, это и будет реальным снятием неприкосновенности, которое мы обещали украинцам", - цитирует пресс-служба одного из авторов законопроекта, народного депутата Александру Устинову.

Как сообщает сайт Верховной Рады, законопроект №4196 о внесении изменений в Уголовный процессуальный Кодекс Украины относительно эффективного расследования уголовных правонарушений, совершенных народными депутатами зарегистрирован в парламенте в среду. Его авторами является группа депутатов фракции “Голос”.