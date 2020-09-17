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14:34 17.09.2020

Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира

Оппозиционер Алексей Навальный выдвинут рядом ученых на Нобелевскую премию мира, сообщил социолог, профессор университета Ратгерса (США) Сергей Ерофеев.

"Ряд профессоров признанных университетов, которые занимаются Россией, выдвинули его на Нобелевскую премию мира. Процесс выдвижения начали ученые, но это не значит, что не появятся государственные деятели или представители международных организаций, которые за ними последуют", - написал он в Facebook.

По его словам, "среди поддерживающих эту идею ученых есть те, кто ранее отрицательно относился к деятельности Навального, но поменял свое мнение".

"Навальный, борясь за права человека в нашей стране, за экономические, политические, за право голоса за справедливость, - тем сама вносит вклад в борьбу за эти идеалы во всем мире, а мир сейчас в этом плане находится в очень трудной ситуации", - сказал Ерофеев телеканалу "Дождь" на просьбу мотивировать решение о выдвижении оппозиционера на премию.

Конкретных имен выдвинувших Навального учёных он не назвал, сообщив, что среди них есть очень крупные имена.

9 сентября член норвежского парламента Кристиан Тибринг-Гедде в интервью телеканалу Fox News сообщил, что выдвинул кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в решение затянувшихся конфликтов.

Номинация на премию не означает ее присуждение: в этом году на Нобелевскую премию мира к настоящему моменту уже номинировали около 300 человек.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в области укрепления мира. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств различных стран, члены международных судов, ректоры университетов, профессора социальных наук, истории, философии, права и теологии, директора научно-исследовательских институтов мира и внешней политики, лица, награждённые Нобелевской премией мира, члены советов организаций, награждённых Нобелевской премией мира, действующие и бывшие члены норвежского или советники Нобелевского комитета. В отличие от других Нобелевских премий, для выдвижения кандидата запрос от Нобелевского комитета не требуется.

За всю историю Нобелевскую премию мира получили только два наших соотечественника: академик Андрей Сахаров в 1975 году и первый президент СССР Михаил Горбачев.

Теги: #навальный #премия_мира
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