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00:17 06.10.2021

45 стран направили Москве на сессии ОЗХО вопросы об инциденте с Навальным

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45 стран направили Москве на сессии ОЗХО вопросы об инциденте с Навальным

США и еще 44 государства направили России на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге вопросы по поводу имевшей место в прошлом году ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и требуют получить ответы в течение десяти дней, сообщили во вторник в Госдепе США.

"Сегодня в Гааге США и еще 44 стран представили Российской Федерации вопросы в отношении отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

"Конвенция о запрещении химического оружия требует, чтобы Россия предоставила ответ в течение 10 дней", - отмечается в документе.

Теги: #озхо #россия #навальный #вопросы
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