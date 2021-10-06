45 стран направили Москве на сессии ОЗХО вопросы об инциденте с Навальным

США и еще 44 государства направили России на сессии исполнительного совета ОЗХО в Гааге вопросы по поводу имевшей место в прошлом году ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным и требуют получить ответы в течение десяти дней, сообщили во вторник в Госдепе США.

"Сегодня в Гааге США и еще 44 стран представили Российской Федерации вопросы в отношении отравления Алексея Навального на российской территории в прошлом году", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа.

"Конвенция о запрещении химического оружия требует, чтобы Россия предоставила ответ в течение 10 дней", - отмечается в документе.