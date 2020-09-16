Следователи ГБР назвали 5 основных эпизодов совершения преступления, которые привели к оккупации Крыма

По результатам предварительного расследования Государственное бюро расследований установило причины и условия, способствовавшие развалу Вооруженных сил Украины и аннексии Крымского полуострова Россией.

"В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года. В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода - беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба ВСУ Дмитрий Саламатин", - говорится в информации, обнародованной в среду на сайте ГБР.

Следователи ГБР выделили 5 основных эпизодов совершения преступления, которые в итоге привели к оккупации Крымского полуострова:

1) Преступное сокращение ВСУ. "Несмотря на возвращение к внеблоковому статусу, что требовало наращивания численности армии, в течение 2012-2013 гг предельная численность ВСУ была сокращена с 240 тыс. до 162 тыс. военнослужащих", - отмечают в ГБР.

2) Подрыв состояния мобилизационной готовности. "В 2013 году была сокращена половина от штатной численности военкоматов. Как результат, воинские части были укомплектованы лишь на 25-55%. К тому же была свернута "побуквенная" приписка мобилизационных ресурсов в воинские части и уничтожен учет военной техники", - говорится в информации.

3) Уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма. "Управление системой ПВО Крыма было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону врага. К тому же была сокращена одна из двух бригад ЗРК С-300В на вооружении и остановлены программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В", - говорится в сообщении.

4) Незаконные организационные изменения и нивелирования стратегических оборонных документов. "Проведенные в 2013 году масштабные организационные изменения ВСУ, противоречащие законодательству, не были внесены в стратегические оборонные документы страны, что помешало ВСУ в момент реализации одного из сценариев внешней агрессии сформировать ударную группу и защитить территориальную целостность Украины", - пишут в ГБР.

5) Непринятие мер по реагированию на внешние угрозы. "Несмотря на многочисленные сообщения разведки, которые четко свидетельствовали о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 - начале 2014 гг, не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма", - говорится в информации.

В ГБР подчеркивают, что указанные действия в своей совокупности связаны и привели к тяжким последствиям - вторжению РФ на территорию АР Крым и г.Севастополь, последующей их оккупации, нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Расследование по другим фактам, которые привели к оккупации части территории Украины в 2014 году, продолжается", - добавили в Бюро.