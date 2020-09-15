События

11:29 15.09.2020

Продвигающая книги на украинском "Книгарня Є" заявила о намерении расширить продажу русскоязычных книг

2 мин читать
Продвигающая книги на украинском "Книгарня Є" заявила о намерении расширить продажу русскоязычных книг

 Сеть книжных магазинов "Книгарня Є", основная концепция которой – продвижение на рынке книг на украинском языке, намерена расширить продажи книг на русском языке с учетом сложившейся ситуации на украинском книжном рынке, сообщается на странице сети в Facebook.

Основанием для такого вынужденного решения "Книгарня Є" называет созданные на украинском рынке более привлекательные условия для продвижения русскоязычного продукта.

"Давайте откровенно оценивать ситуацию по состоянию на 2020 год: если не учитывать сеть магазинов "Є", 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная в Украине), главная причина продвижения их ритейлом - привлекательные условия (большая маржа)", - отмечает книжная сеть.

"Книгарня Є" подчеркивает, что себестоимость российского продукта ниже украинского (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр), а российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку РФ в продвижении своего продукта в Украине.

"Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно будет сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше на русском - вопреки собственному желанию. Нравится нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы как книготорговая сеть изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а "Книгарня Є" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании дальнейшей работы", - отмечается в сообщении.

При этом сеть напоминает, что с момента открытия первого магазина сети доля книг украинских издательств в них превышала 90% "вопреки экономической логике".

В свою очередь украинские СМИ напоминают, что ранее "Книгарня Є" публично выступала против продажи русскоязычных книг на украиском рынке.

По данным "Книгарня Є" на ее сайте, в Украине работают 30 магазинов сети, в том числе в Киеве (10), Львове и области (5), Харькове, Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Тернополе, Ривном, Луцке, Сумах и других городах. Сеть также имеет интернет-магазин.

В 2019 году ООО ""Книгарня Є" нарастила выручку на треть по сранвению с 2018 годом – до 199,55 млн грн, чистую прибыль на 78% - до 144 тыс. грн.

Соглано госреестру, соучердителями компании на паритетных началах являются киевляне Роман Цуприк и Юлия Олейник. Они же совместно с Юрием Макаровым являюся совладельцами издательства "Украинский тыждень".

Теги: #книги #язык #книгарня_є
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:32 10.09.2020
Более 12% украинцев считает, что русский язык в Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны - опрос

Более 12% украинцев считает, что русский язык в Украине должен иметь статус государственного на всей территории страны - опрос

17:42 09.09.2020
Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

Леонид Черновецкий подал в ОАСК иск против Кабмина о признании русского языка государственным

17:41 09.09.2020
Секретариат языкового омбудсмена будет следить за переходом школ на украинский язык обучения

Секретариат языкового омбудсмена будет следить за переходом школ на украинский язык обучения

11:44 09.09.2020
Языковой омбудсмен выступает за разработку до 2021 года Госпрограммы по развитию и освоению украинского языка

Языковой омбудсмен выступает за разработку до 2021 года Госпрограммы по развитию и освоению украинского языка

14:25 13.08.2020
Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос

Более 64% украинцев считают, что украинский язык должен быть единственным государственным в стране - опрос

12:59 21.07.2020
"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского

"Евросолидарность" требует от Зеленского и нардепов не выносить на внеочередную сессию Рады языковой законопроект Бужанского

12:55 21.07.2020
"Языковой" законопроект Бужанского нужно поставить в повестку дня сессии Рады - Корниенко

"Языковой" законопроект Бужанского нужно поставить в повестку дня сессии Рады - Корниенко

20:19 17.07.2020
Рада не будет рассматривать "языковой" законопроект Бужанского, считает депутат Кравчук

Рада не будет рассматривать "языковой" законопроект Бужанского, считает депутат Кравчук

14:51 15.07.2020
В вопросе языка должна быть поставлена точка - Потураев о вынесении на рассмотрение Рады законопроекта Бужанского

В вопросе языка должна быть поставлена точка - Потураев о вынесении на рассмотрение Рады законопроекта Бужанского

10:28 15.07.2020
Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Языковой омбудсмен призывает депутатов не поддерживать и снять с рассмотрения законопроект Бужанского о языке обучения в школах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боец ВСУ подорвался во время инженерных работ возле Водяного

Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

Около сотни украинцев 3 месяца не могут выехать из Китая, МАУ отменила запланированный рейс

Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

Транзит газа через Украину в Европу обеспечен в штатном режиме - Минэнерго

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ подорвался во время инженерных работ возле Водяного

В Никополе задержали подозреваемых в убийстве двух человек

Пока нет оснований объявлять о подозрении нардепу Юрченко - Венедиктова

В Киеве за сутки выявлены 285 новых случаев COVID-19, в том числе у 17 медиков – Кличко

Около сотни украинцев 3 месяца не могут выехать из Китая, МАУ отменила запланированный рейс

В Украине запустили телефонные консультации по вопросам безопасности детей в интернет

В ВСУ зафиксирован седьмой летальный случай от коронавируса

Геращенко: Оператор ГТС обязан срочно провести техническое обследование своих трубопроводов

Зеленский сменил членов конкурсной комиссии по директору ГБР

КС продолжил рассмотрение дела о конституционности закона о ФГВФЛ в открытом режиме

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА