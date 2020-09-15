Продвигающая книги на украинском "Книгарня Є" заявила о намерении расширить продажу русскоязычных книг

Сеть книжных магазинов "Книгарня Є", основная концепция которой – продвижение на рынке книг на украинском языке, намерена расширить продажи книг на русском языке с учетом сложившейся ситуации на украинском книжном рынке, сообщается на странице сети в Facebook.

Основанием для такого вынужденного решения "Книгарня Є" называет созданные на украинском рынке более привлекательные условия для продвижения русскоязычного продукта.

"Давайте откровенно оценивать ситуацию по состоянию на 2020 год: если не учитывать сеть магазинов "Є", 50-70% в обороте крупных книготорговых структур составляет русская книга (как импортируемая, так и изданная в Украине), главная причина продвижения их ритейлом - привлекательные условия (большая маржа)", - отмечает книжная сеть.

"Книгарня Є" подчеркивает, что себестоимость российского продукта ниже украинского (меньшая стоимость авторских прав и перевода на один экземпляр), а российский книжный бизнес всегда может рассчитывать на поддержку РФ в продвижении своего продукта в Украине.

"Несложно предположить, что в этих условиях сегмент украиноязычной книги постепенно будет сжиматься, украинские издатели будут меньше издавать, а читатели будут покупать еще больше на русском - вопреки собственному желанию. Нравится нам это положение вещей? Нет. В силах ли мы как книготорговая сеть изменить его? Нет. Можем ли мы игнорировать эту реальность? Нет. Исправить такое положение может только эффективная государственная политика, а "Книгарня Є" вынуждена учитывать изложенные обстоятельства в планировании дальнейшей работы", - отмечается в сообщении.

При этом сеть напоминает, что с момента открытия первого магазина сети доля книг украинских издательств в них превышала 90% "вопреки экономической логике".

В свою очередь украинские СМИ напоминают, что ранее "Книгарня Є" публично выступала против продажи русскоязычных книг на украиском рынке.

По данным "Книгарня Є" на ее сайте, в Украине работают 30 магазинов сети, в том числе в Киеве (10), Львове и области (5), Харькове, Ивано-Франковске, Виннице, Днепре, Тернополе, Ривном, Луцке, Сумах и других городах. Сеть также имеет интернет-магазин.

В 2019 году ООО ""Книгарня Є" нарастила выручку на треть по сранвению с 2018 годом – до 199,55 млн грн, чистую прибыль на 78% - до 144 тыс. грн.

Соглано госреестру, соучердителями компании на паритетных началах являются киевляне Роман Цуприк и Юлия Олейник. Они же совместно с Юрием Макаровым являюся совладельцами издательства "Украинский тыждень".