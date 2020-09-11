События

15:59 11.09.2020

И.о. главы ГБР Соколов: оперативникам Бюро следует разрешить право ношения оружия

1 мин читать
И.о. главы ГБР Соколов: оперативникам Бюро следует разрешить право ношения оружия

Среди безотлагательных законодательных изменений, которые необходимы для более эффективной работы Государственного бюро расследований – предоставление сотрудникам Бюро права ношения оружия, как они задерживают правонарушителей среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые имеют право на ношение оружия, заявляет и.о. директора ГБР Александр Соколов.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, какие именно законодательные изменения в оперативном порядке необходимо принять Верховной Раде, чтобы обеспечить более эффективную работу ГБР, Соколов сказал: "Из того, что действительно "горит": перенести теруправление из Мелитополя в Запорожье. Также необходимо разрешить право ношения оружия оперативникам ГБР, так как они должны задерживать полицейских и военных, у которых это оружие есть".

Кроме того, по словам и.о директора ГБР, разрабатывалась законодательная инициатива о создании теруправлений в каждой области.

"В таком случае на всю Украину получается не 1600, а примерно 5 тысяч сотрудников. Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР", - добавил он.


Полный текст интервью с Александром Соколовым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"

Теги: #гбр #соколов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:46 11.09.2020
И.о. директора ГБР Соколов не считает политическими дела, в которых фигурирует Порошенко

И.о. директора ГБР Соколов не считает политическими дела, в которых фигурирует Порошенко

15:43 11.09.2020
Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

15:16 11.09.2020
И.о. директора ГБР Соколов: я позитивно настроен участвовать в конкурсе на должность директора Бюро

И.о. директора ГБР Соколов: я позитивно настроен участвовать в конкурсе на должность директора Бюро

14:46 11.09.2020
И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

12:36 08.09.2020
Лероса вызывали в ГБК как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов – юркомпания

Лероса вызывали в ГБК как свидетеля в деле по уклонению от уплаты налогов – юркомпания

11:09 08.09.2020
Лерос пришел на допрос в ГБР

Лерос пришел на допрос в ГБР

17:19 04.09.2020
За взятку задержан глава Запорожского облуправления лесного и охотхозяйства - ГБР

За взятку задержан глава Запорожского облуправления лесного и охотхозяйства - ГБР

20:00 03.09.2020
В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травмата в развлекательном заведении и ранил человека – ГБР

В Харьковской области пьяный сотрудник СБУ устроил стрельбу из травмата в развлекательном заведении и ранил человека – ГБР

11:52 02.09.2020
Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

Во Львовской области сотрудница Нацполиции под заказ собирала информацию о телефонных звонках граждан - ГБР

17:53 27.08.2020
ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

ГБР сообщило о подозрении сотруднику СБУ, который вымогал $100 тыс. у представителя банка за закрытие фальшивого уголовного производства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

Экспертизы по делу полицейских Кагарлыка практически завершены, в ближайшее время дело будет передано в суд – и.о. директора ГБР

И.о. директора ГБР Соколов: я позитивно настроен участвовать в конкурсе на должность директора Бюро

И.о. директора ГБР Соколов считает целесообразным создание подразделения детективов в Бюро

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников "Нормандской четверки" и нацелена на конкретные действия и шаги – Офис президента

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве из-за вхождения в "оранжевую" зону с понедельника запретят плановые госпитализации

Адвокаты Порошенко ожидают активизации расследования дел по "Ленинской кузне" и "Новому каналу"

ЕС поддержит Украину в стремлении к "озеленению" экономики – посол ЕС

Вопрос проведения выборов в условиях Covid-19 требует урегулирования от исполнительной и законодательной властей – член ЦИК Постивый

В Украине вакцину от COVID-19 получат в первую очередь группы риска – Степанов

Украинская делегация прибыла в Берлин на переговоры советников "Нормандской четверки" и нацелена на конкретные действия и шаги – Офис президента

Российские наемники с полуночи не нарушали режим тишины на Донбассе - Минобороны

Популяризации мошеннической схемы B2B Jewelry способствовало участие в ней лицензированных НБУ финучреждений – СБУ

МККК и УВКБ ООН направили на временно оккупированные территории Украины почти 200 тонн гумпомощи - Госпогранслужба

Кличко: в Киеве на сегодня хватает коек для приема больных COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА