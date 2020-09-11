И.о. главы ГБР Соколов: оперативникам Бюро следует разрешить право ношения оружия

Среди безотлагательных законодательных изменений, которые необходимы для более эффективной работы Государственного бюро расследований – предоставление сотрудникам Бюро права ношения оружия, как они задерживают правонарушителей среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, которые имеют право на ношение оружия, заявляет и.о. директора ГБР Александр Соколов.

В эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, какие именно законодательные изменения в оперативном порядке необходимо принять Верховной Раде, чтобы обеспечить более эффективную работу ГБР, Соколов сказал: "Из того, что действительно "горит": перенести теруправление из Мелитополя в Запорожье. Также необходимо разрешить право ношения оружия оперативникам ГБР, так как они должны задерживать полицейских и военных, у которых это оружие есть".

Кроме того, по словам и.о директора ГБР, разрабатывалась законодательная инициатива о создании теруправлений в каждой области.

"В таком случае на всю Украину получается не 1600, а примерно 5 тысяч сотрудников. Но тогда и финансирование должно будет вырасти в 3-4 раза, а это в нынешней экономической ситуации практически нереально и может отразиться на уровне зарплаты, которая является серьезной мотивацией для сотрудников ГБР", - добавил он.



Полный текст интервью с Александром Соколовым будет опубликован на главной странице веб-сайта агентства "Интерфакс-Украина"