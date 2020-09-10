В распределении уровней эпидопасности и карантинных зон в регионах нет политики - Степанов

В определении уровней эпидемиологической опасности и карантинных зон в регионах нет никакой политики, только показатели распространения COVID-19, уверяет министр здравоохранения Максим Степанов.

"В распределении сугубо показатели заболеваемости на территории того или иного города или района. Министерство здравоохранения ориентируется только на эти показатели, политика нас не интересует, нас беспокоит исключительно здоровье и жизни украинцев, - сказал он на брифинге по итогам заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в четверг.

Степанов напомнил, что "каждый день у нас растет количество заболевших, растет количество госпитализаций, мы вводим каждый день новые больницы, которые должен бороться с COVID-19".

Он сообщил, что инициирует проведение в понедельник, 14 сентября, селекторного совещания с мэрами городов.

"В понедельник хочу произвести такой селектор, рассчитываю на откровенный разговор, так как невыполнение и легкомысленное отношение ко всем противоэпидемическим мерам в перспективе несет очень большую угрозу в целом для Украины, для жизни и здоровья украинцев", - сказал он.

"В любой медицинской системе при любом количестве коек есть определенный предел, за которой мы не можем переходить ни при каких обстоятельствах", - подчеркнул Степанов.

Как сообщалось, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в четверг установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 14 сентября. В частности, город Киев попал в "оранжевую" зону.