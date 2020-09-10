НАНУ предлагает переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона

Национальная академия наук Украины предлагает переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона.

"С целью увековечения в Киеве памяти академика Бориса Патона президиум Национальной академии наук Украины принял решение об обращении НАН Украины в Киевскую городскую государственную администрацию с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона", - говорится в сообщении пресс-службы Академии.

Также президиум Нацакадемии наук принял решение инициировать вопрос о переименовании государственной премии Украины в области науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона, которая будет присуждаться за выдающиеся достижения в области науки и техники.

Кроме того, с целью увековечения памяти академика Бориса Патона президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е.Патона Национальной академии наук Украины, которая будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.