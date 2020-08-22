Зеленский с супругой попрощались с Патоном

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой приняли участие в церемонии прощания с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном в клубе Кабинета министров в Киеве.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в субботу Владимир и Елена Зеленская возложили цветы у гроба Патона, а также пообщались с семьей ученого и выразили сочувствие.

"Борис Евгеньевич стал легендой Украины. Человек, масштаб которого трудно описать. Рад, что мне выпал шанс познакомиться с Борисом Евгеньевичем. Вечная ему память и искренние соболезнования родным и близким", - сказал президент.

В церемонии прощания также приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, премьер страны Денис Шмыгаль, первый президент Украины Леонид Кравчук и другие.

Похоронят Патона на Байковом кладбище в Киеве.

Как сообщалось, Патон умер 19 августа на 102-м году жизни. Источники в Институте кардиохирургии им.Амосова, сообщают, что причиной смерти стала остановка сердца. Он находился на лечении с 11 августа в связи с множественными кардиологическими заболеваниями.

Борис Патон - бессменный с 1962 года президент Национальной академии наук Украины. Академик АН СССР (1962); дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1978). Герой Украины (1998).

В 2020 году планировалось провести выборы президента НАНУ. В июле текущего года Патон сказал, что видит своим преемником вице-президента академии Анатолия Загороднего.