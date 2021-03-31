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13:41 31.03.2021

Кабмин предлагает учредить премию им.Бориса Патона за вклад в украинскую науку

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Кабмин предлагает учредить премию им.Бориса Патона за вклад в украинскую науку

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде учредить Национальную премию имени Бориса Патона за значительный вклад в развитие отечественной науки.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду.

Законопроектом предлагается внести изменения в закон о "Государственных наградах", переименовав Государственную премию в сфере науки и техники в Национальную премию имени Бориса Патона. В пояснительной записке отмечается, что такое решение позволит увековечить память Патона.

Как сообщалось, Патон умер 19 августа 2020 года на 102-м году жизни.

Теги: #инициатива #премия #патон
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