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17:39 06.05.2021

Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

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Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины им. Патона

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об учреждении национальной премии Украины имени Бориса Патона, сообщает пресс-служба президента.

Соответствующий закон №1399-IX "О внесении изменений в ст. 11 закона "О государственных наградах Украины", который Верховная Рада приняла 15 апреля, опубликован на сайте главы государства.

Как сообщается, "указанным законом переименовывается государственная премия Украины в области науки и техники в национальную премию Украины имени Бориса Патона для увековечения памяти выдающегося украинского ученого и организатора науки Бориса Патона, а также для празднования на государственном уровне деятелей науки за значительный вклад в развитие отечественной научной сферы".

Кроме того, законом вводится новая номинация государственной премии Украины в области образования - профессиональное высшее образование.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Теги: #зеленский #премия #патон
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