События

05:51 10.09.2020

НАН Украины учредила Золотую медаль имени Бориса Патона

1 мин читать
НАН Украины учредила Золотую медаль имени Бориса Патона

В Национальной академии наук Украины учредили Золотую медаль имени Бориса Патона, сообщили в пресс-службе Академии.

"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е.Патона Национальной академии наук Украины", – сказано в сообщении на сайте НАН Украины в среду.

Соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября 2020.

Отмечается, что медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.

Теги: #нану #медаль #патон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:43 01.09.2020
НАНУ ожидает решения Нацфонда фундаментальных исследований по грантам для разработки двух отечественных вакцин от Sars-Cov-2

НАНУ ожидает решения Нацфонда фундаментальных исследований по грантам для разработки двух отечественных вакцин от Sars-Cov-2

12:27 22.08.2020
Зеленский с супругой попрощались с Патоном

Зеленский с супругой попрощались с Патоном

10:29 21.08.2020
Похороны Патона состоится на Байковом кладбище в 13:00 22 августа – НАНУ

Похороны Патона состоится на Байковом кладбище в 13:00 22 августа – НАНУ

12:38 20.08.2020
Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, а захоронение - на Байковом кладбище - НАНУ

Прощание с Патоном планируется 22 августа в клубе Кабмина, а захоронение - на Байковом кладбище - НАНУ

01:29 20.08.2020
МОН: работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества

МОН: работы и исследования Бориса Патона изменили жизнь не сотен или тысяч людей, а всего человечества

22:05 19.08.2020
Кличко о смерти Бориса Патона: Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире

Кличко о смерти Бориса Патона: Его будут помнить не только в Украине, но и во всем мире

20:55 19.08.2020
Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

Порошенко: высокие образцы патриотизма украинской науки – неоспоримая заслуга Бориса Патона

20:02 19.08.2020
Шмыгаль и Разумков соболезнуют в связи с кончиной президента НАНУ Бориса Патона

Шмыгаль и Разумков соболезнуют в связи с кончиной президента НАНУ Бориса Патона

19:37 19.08.2020
Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

Умер многолетний президент НАНУ Борис Патон. Зеленский соболезнует в связи с кончиной

15:19 30.07.2020
Евгений Головаха: Украине надо держаться за минималистскую систему демократии и регулярно проводить выборы

Евгений Головаха: Украине надо держаться за минималистскую систему демократии и регулярно проводить выборы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Договоренность в ТКГ о совместном инспектировании позиций ВСУ в районе поселка Шумы при участии ОБСЕ направлена на опровержение фейков и недопущение новых провокаций на Донбассе – Кравчук

Присутствие боевиков на инспектировании в районе поселка Шумы станет аргументом в пользу Украины – Офис президента Украины

Суд обязал СБУ открыть дело по признакам госизмены в провале операции с "вагнеровцами"- Арьев

Кабмин запретил въезд иностранцев в Украину транзитом

С полуночи на Донбассе обстрелов не было

ПОСЛЕДНЕЕ

США отзывают визы у 1 тыс. китайских студентов и аспирантов

В ВОЗ предостерегают страны от попыток "срезать путь" при разработке вакцин от коронавируса

Состояние киевских теплосетей будут мониторить с помощью беспилотников

США к концу года получат вакцину от COVID-19, несмотря на проблемы у AstraZeneca - Белый дом

В Харькове планируется провести велодень и марафон с учетом карантинных ограничений

Экс-кандидат в президенты Беларуси Канопацкая заявила о намерении создать политическую партию

Экс-глава ОП Богдан сообщил, что покинул Украину из-за "физической угрозы" после интервью

Берлин передал в ОЗХО результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России

Договоренность в ТКГ о совместном инспектировании позиций ВСУ в районе поселка Шумы при участии ОБСЕ направлена на опровержение фейков и недопущение новых провокаций на Донбассе – Кравчук

КГБ требовало от Колесниковой добровольно покинуть Беларусь, на границу с Украиной ее вывезли насильно – адвокат

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА