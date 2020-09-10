НАН Украины учредила Золотую медаль имени Бориса Патона

В Национальной академии наук Украины учредили Золотую медаль имени Бориса Патона, сообщили в пресс-службе Академии.

"С целью увековечения памяти академика Бориса Патона Президиум НАН Украины принял решение об учреждении Золотой медали имени Б.Е.Патона Национальной академии наук Украины", – сказано в сообщении на сайте НАН Украины в среду.

Соответствующее решение поддержали все члены Президиума на заседании 7 сентября 2020.

Отмечается, что медаль будет присуждаться за выдающиеся достижения в создании инновационных научно-технических разработок, которые нашли широкое практическое использование.