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21:44 09.09.2020

КГБ требовало от Колесниковой добровольно покинуть Беларусь, на границу с Украиной ее вывезли насильно – адвокат

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КГБ требовало от Колесниковой добровольно покинуть Беларусь, на границу с Украиной ее вывезли насильно – адвокат

Комитет государственной безопасности Беларуси добивался добровольного отъезда одной из главных фигур оппозиции Марии Колесниковой из страны, после отказа, ее насильно доставили на границу с Украиной, сообщила адвокат Колесниковой Людмила Казакова.

"7 сентября после задержания возле Национального художественного музея Марию доставили в ГУБОПиК, где она провела почти полдня. Затем привезли в КГБ, где до позднего вечера от нее требовали согласиться добровольно покинуть Республику Беларусь. После того, как она отказалась, её насильно вывезли на белорусско-украинскую границу", - сказала Казакова "Интерфаксу".

В понедельник член президиума Координационного совета Мария Колесникова, пресс-секретарь Антон Родненков и исполнительный секретарь Иван Кравцов перестали выходить на связь. Во вторник госагентство БелТА сообщило, что Колесникова была задержана при попытке незаконного пересечения госграницы с Украиной. В Госпогранкомитете Беларуси подтвердили информацию о задержании Колесниковой, а также сообщили, что Родненкову и Кравцову удалось покинуть республику и оказаться на территории Украины.

Колесникову власти насильно хотели вывезти из Беларуси, сообщил исполнительный секретарь КС Иван Кравцов. "Прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал он на брифинге в Киеве во вторник. Кравцов и Родненков утверждают, что не выезжали добровольно в Украину, как заявила ранее белорусская погранслужба.

Колесникова арестована по делу о призывах к захвату власти, сообщил ранее в среду Следственный комитет Беларуси. "В отношении подозреваемых Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в ведомстве ранее в среду.

Там добавили, что по подозрению в совершении указанного преступления задержан адвокат Колесниковой Илья Салей.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу", - отметили в ведомстве.

Теги: #колесникова #кгб #требования #беларусь
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