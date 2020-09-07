События

01:18 07.09.2020

Член Координационного совета Егоров задержан в Минске

1 мин читать
Член Координационного совета Егоров задержан в Минске

Член Координационного совета (КС) Андрей Егоров задержан в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба совета.

"Задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - сообщила пресс-служба КС в своем телеграм-канале.

Согласно информации КС, Егоров является директором Центра европейской трансформации.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Очередная акция протеста прошла в Минске 6 сентября.

Оппозиция Беларуси ранее сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после заявил, что деятельность КС является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Теги: #задержание #член #беларусь #кс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

23:34 06.09.2020
На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано около 200 человек

На акциях протеста в Минске в воскресенье задержано около 200 человек

19:32 06.09.2020
Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

16:09 06.09.2020
Более 100 тыс. человек вышли на акцию оппозиции в Минске

Более 100 тыс. человек вышли на акцию оппозиции в Минске

15:06 06.09.2020
Колонна сторонников белорусской оппозиции направляется к резиденции Лукашенко

Колонна сторонников белорусской оппозиции направляется к резиденции Лукашенко

20:22 05.09.2020
"Женский марш мира" в Минске обошелся без задержаний

"Женский марш мира" в Минске обошелся без задержаний

18:56 05.09.2020
Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу

Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Беларуси в Польшу

17:22 05.09.2020
Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

Милиция задержала порядка 30 человек в Минске за участие в акциях протеста

16:18 05.09.2020
"Женский марш мира" проходит в центре Минска

"Женский марш мира" проходит в центре Минска

14:47 05.09.2020
В Минске проходят задержания студентов

В Минске проходят задержания студентов

12:23 05.09.2020
Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

Минобразования Беларуси решило усилить контроль доступа в вузы после исполнения студентами "Марсельезы"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

Не менее 100 человек задержано в Беларуси на протестных акциях в воскресенье - МВД республики

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Двое украинских военнослужащих погибли на минном поле противника в "серой зоне"

ПОСЛЕДНЕЕ

Провокации НВФ в зоне ООС являются очевидными попытками сорвать режим прекращения огня на Донбассе – Кулеба

Глава Евросовета призвал к созыву многосторонней конференции по восточному Средиземноморью

На Донбассе погиб военнослужащий ВСУ

Порошенко на вече поддержал Олега Синютку на должность мэра: Во главе Львова должен быть представитель общенациональной проукраинской силы

С начала суток воскресенья российские наемники на Донбассе дважды нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Двое украинских военнослужащих погибли на минном поле противника в "серой зоне"

Кравчук: Украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе

Российские наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции ВСУ, один военный ранен

Масштабный лесной пожар близ с.Воробъевка на Харьковщине ликвидирован – ГСЧС

Сообщено о подозрении мужчине, избившему священнослужителя в Киеве – прокуратура

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА