Член Координационного совета Егоров задержан в Минске

Член Координационного совета (КС) Андрей Егоров задержан в Минске в воскресенье, сообщила пресс-служба совета.

"Задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна", - сообщила пресс-служба КС в своем телеграм-канале.

Согласно информации КС, Егоров является директором Центра европейской трансформации.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Очередная акция протеста прошла в Минске 6 сентября.

Оппозиция Беларуси ранее сформировала Координационный совет для транзита власти путем проведения повторных президентских выборов.

Генпрокурор Беларуси Александр Конюк после заявил, что деятельность КС является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.