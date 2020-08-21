События

18:22 21.08.2020

В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

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В Мариуполе пограничники задержали местного жителя, который в 2014 году активно участвовал в НВФ

Пограничники Донецкого отряда в пятницу разоблачили 40-летнего жителя г.Мариуполя, который в 2014 году был активным участником незаконных вооруженных формирований, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Местный житель стал на сторону сторонников страны-агрессора и принимал активное участие в содействии беззаконию, царившему в Мариуполе. Гражданин выполнял задание пророссийских боевиков, одним из которых была охрана периметра горисполкома в г.Мариуполь, который был захвачен незаконными вооруженными формированиями так называемой "ДНР", - сказано в сообщении.

Правоохранители задержали гражданина ему объявлено о подозрении в совершении преступления. Начато уголовное производство по ч.2 ст.260 (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #мариуполь #мвф
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