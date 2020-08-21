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12:00 21.08.2020

САП и НАБУ сообщили о подозрении 6 чиновникам "Киевзеленстроя" и частному предпринимателю в присвоении почти 78 млн грн горбюджета

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САП и НАБУ сообщили о подозрении 6 чиновникам "Киевзеленстроя" и частному предпринимателю в присвоении почти 78 млн грн горбюджета

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в четверг, 20 августа, сообщили о подозрении 7 фигурантам дела о расхищении чиновниками коммунального объединения "Киевзеленстрой" почти 78 млн грн городского бюджета Киева.

"По данным следствия, в ноябре 2016 года - декабре 2017 года КО "Киевзеленстрой" объявило тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы. Бывший внештатный советник генерального директора КО "Киевзеленстрой", которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими должностными лицами "Киевзеленстроя" и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух предопределенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам", - сообщает пресс-служба САП.

В соответствии с выводами эксперта, сумма причиненного ущерба составила 77,9 млн грн. Следствие установило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда – на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии.

Правоохранители сообщили о подозрении бывшему внештатному советнику генерального директора "Киевзеленстроя" по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 (организация совершения преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Бывшему гендиректору "Киевзеленстроя", экс-заместителю гендиректора по коммерческим вопросам и экс-начальнику одного из отделов сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины. Экс-сотруднику одного из отделов "Киевзеленстроя", вменяются ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 (пособничество, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины, доверенному лицу организатора схемы - ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (организация совершения преступления, присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Частному предпринимателю - ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (организация совершения преступления, легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

В то же время досудебное расследование указанных злоупотреблений продолжается. Детективы НАБУ устанавливают другие обстоятельства совершения преступления, в том числе и круг лиц, которые могут быть к нему причастны.

Расследование указанных фактов НАБУ и САП осуществляют с февраля 2018 года после передачи дела из Национальной полиции.

Теги: #набу #сап #подозрение #киевзеленстрой
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