Украинцы 6,5 млн раз обращались за админуслугами с начала 2020

6,5 млн раз украинцы обращались за админуслугами в 2020 году, сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начинаем с оффлайна - мы увеличили количество точек доступа, где их можно получить, до 1221. В онлайне планируем запуск платформы Центров Дии. Новый инструмент для работы ЦНАП объединит интерактивную карту и график центров, учебные курсы, электронные кабинеты администраторов и другие полезные материалы", – написал министр на своей странице в Фейсбуке в четверг утром.

Он отметил, что больше половины ЦНАП работают при органах местного самоуправления. "Трансформация ЦНАП при районных госадминистрациях в центры при ОМС позволит избежать дублирования услуг там, где они работают одновременно плюс оптимизируем использование публичных ресурсов", – добавил Федоров.

Глава Минцифры акцентировал, что 2,9 млн админуслуг предоставлено во II квартале текущего года. В частности открыто 170 новых точек доступа (123 - при органах местного самоуправления). Среди них - 15 новых ЦНАП (9 территориальных подразделений и 5 мобильных) плюс 141 удаленное рабочее место.

"Ивано-Франковская (79), Днепропетровская (78) и Запорожская области (72) - лидеры точек доступа к услугам. 617 ЦНАП снабжены электронным документооборотом и информационными системами", – отметил Федоров.