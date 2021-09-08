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09:29 08.09.2021

За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз заявляли о давлении и вмешательстве в их деятельность – глава суда

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За два года работы ВАКС судьи больше 10 раз заявляли о давлении и вмешательстве в их деятельность – глава суда

За два года работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) судьи 12 раз обращались в Высший совет правосудия (ВСП) в связи с вмешательством в их деятельность, отмечает глава ВАКС Елена Танасевич.

"За два года деятельности ВАКС судьи 12 раз обращались в ВСП с заявлениями о вмешательстве в их деятельность. По трем из этих обращений ВСП принял меры по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия", - рассказала глава ВАКС в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по ее словам, речь идет об угрозах следственному судье на ее личной странице в Фейсбуке, о взрыве гранаты РГД-5 на территории внутреннего двора суда и об обращении народного депутата с требованием избрания определенной меры пресечения подозреваемому, которое поступило лично Танасевич.

"В настоящее время на основании первых двух обращений в ЕРДР внесены сведения об уголовных правонарушениях, идет досудебное расследование", - сказала глава ВАКС.

По ее обращению, как отметила Танасевич, ВСП направил обращение в Верховную Раду относительно недопустимости вмешательства в деятельность правосудия.

Что касается еще семи заявлений о вмешательстве в деятельность работы судей, то, по словам главы ВАКС, ВСП по результатам проверки не установил фактов, которые бы свидетельствовали об угрозе независимости судей, еще по двум заявлениям проверка продолжается.

Кроме того, Танасевич отметила, что случаи подачи стороной защиты заявлений о совершении судьями уголовных правонарушений и обращения в ВСП с жалобами на действия судей не распространены.

"Такие заявления и жалобы не влекут для судьи потенциального или реального конфликта интересов при рассмотрении конкретного дела, то есть, не являются основанием для отстранения от рассмотрения", - пояснила глава суда.

Теги: #обращения #всп #вакс #танасевич
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