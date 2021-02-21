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09:53 21.02.2021

За сутки в пункты обогрева в Украине обратилось более 600 человек

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За минувшие сутки в пункты обогрева в Украине обратились 616 человек, в общем развернуто более 5 тыс. таких пунктов, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В течение суток 20 февраля в пункты обогрева обратилось 616 человек, из них в ГСЧС - 158 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по состоянию на 20 февраля местные органы власти во взаимодействии с ГСЧС развернули 5 тыс. 58 пунктов обогрева, из них местным самоуправлением - 5 тыс. 38 стационарных пунктов, а ГСЧС - 20 мобильных пунктов обогрева на базе палаток и транспортных средств.

Отмечается, что на обращения органов местной власти ГСЧС могут дополнительно развернуть пункты обогрева в определенных местах.

Теги: #обращения #украина #пункты_обогрева
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