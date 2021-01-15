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Подавляющее большинство обращений граждан в Киберполицию в 2020г касались интернет-мошенничества

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Подавляющее большинство обращений граждан в Киберполицию в 2020г касались интернет-мошенничества

По итогам 2020 года более 80% заявлений о преступлениях, поступивших в Киберполицию от граждан, касались мошеннических операций через интернет.

"В течение 2020 года в киберполицию по форме обратной связи поступило более 41 тыс. обращений граждан, из них более 80% - по поводу мошенничеств", – сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в пятницу.

Сотрудники Нацполиции назвали наиболее распространенными схемами аферистов продажу несуществующих товаров, телефонные мошенничества и фишинговые ресурсы (интернет-магазины).

"В прошлом году киберполицейские во взаимодействии с партнерами заблокировали почти 30 тыс. мошеннических интернет-ссылок и почти 9 тыс. финансовых операций злоумышленников. Впрочем, мошенники всегда подстраиваются под потребности общества и каждый раз придумывают новые схемы преступлений", – отметил руководитель Департамента киберполиции Александр Гринчак.

Согласно статистике, чаще всего злоумышленники обманывали потерпевших, продавая несуществующие товары на платформах объявлений или в соцсетях. Как правило, в таких случаях аферисты требовали предоплату за товар, однако после получения денег - блокировали покупателей.

В Нацполиции призвали граждан быть более бдительными при совершении покупок через интернет-ресурсы и во время телефонных разговоров с сотрудниками финансовых учреждений.

Теги: #обращения #киберполиция
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