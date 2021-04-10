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17:18 10.04.2021

В "ДНР" готовят три варианта обращения к Путину – СМИ

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В "ДНР" готовят три варианта обращения к Путину – СМИ

Главари так называемой "ДНР" готовят три варианта обращения к президенту России Владимиру Путину, в том числе с просьбой включить оккупированную территорию Донецкой области в состав РФ, сообщает ZN.UA.

По данным издания, подготовлены также обращения с просьбой предоставить военную помощь, признать независимость "ДНР" и заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

Отмечается, что информация была получена из проектов писем, подготовленных так называемым "МИД ДНР" и с подписью главаря "ДНР" Дениса Пушилина, которые добыли украинские спецслужбы. Данные были переданы странам-партнерам Украины по дипломатическим каналам.

Уточняется, что на украинско-российской границе Россия сосредоточила военные силы, превосходящие по численности силы, располагавшиеся там в 2014 году. В то же время в "ДНР" предлагают свои варианты решения ситуации, которые отправляют в РФ.

Теги: #обращения #днр #путин
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