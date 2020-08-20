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01:00 20.08.2020

Кравчук сообщил в ТКГ о направленном в Верховную Раду обращении с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов 2020 года закону об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

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Кравчук сообщил в ТКГ о направленном в Верховную Раду обращении с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления о назначении местных выборов 2020 года закону об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления парламента о назначении очередных местных выборов в 2020 году закону Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также Комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета безопасности ООН 2202 (2015 г.).

"С целью интенсификации Минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения Парижских договоренностей лидеров "Нормандской четверки", в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации "формулы Штайнмайера", - сообщает пресс-служба Офиса президента Украины по итогам очередного заседания ТКГ 19 августа, которое проходило в формате видеоконференции с участием нового главы украинской делегации Леонида Кравчука и его первого заместителя Витольда Фокина.

Теги: #ткг #кравчук #донбасс
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