Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") выписался из больницы, куда был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, о положительном результате теста на COVID-19 Гетманцев сообщил 28 июля.