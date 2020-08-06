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18:34 06.08.2020

Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

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Глава парламентского комитета по финансам и налогам Гетманцев выздоровел после COVID-19

 Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев (фракция "Слуга народа") выписался из больницы, куда был госпитализирован с диагнозом COVID-19.

"Выписали. Отделался сравнительно легко. Пневмония без ИВЛ и тех страшных незнакомых слов, которые повторяет доктор, рассматривая твой рентген", - написал он в соцсети Facebook.

Как сообщалось, о положительном результате теста на COVID-19 Гетманцев сообщил 28 июля.

Теги: #коронавирус #гетманцев
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