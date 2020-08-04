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12:41 04.08.2020

ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску о признании некомпетентной НКРЭКУ

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ОАСК решает вопрос об открытии производства по иску о признании некомпетентной НКРЭКУ

Окружной административный суд Киева (ОАКС) получил иск к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о признании некомпетентным действующего состава комиссии.

Согласно сообщению пресс-службы ОАСК на сайте, истец просит суд признать отсутствие компетенции нынешнего состава комиссии, указывая на отсутствие полномочий с 1 февраля 2020 года четырех из семи членов регулятора.

Судом решается вопрос об открытии производства в административном деле, указано в сообщении.

Советник министра энергетики Александр Трохимец в комментариях под постом в Facebook секретаря конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ Светланы Голиковой, опубликовавшей сообщение ОАСК, написал, что не видит перспектив этого дела, выразив мнение, что вопрос подпадает под конституционную юрисдикцию, а не административную.

"Члены комиссии действуют на основании закона. Насколько процедура их узаконивания была конституционной – вопрос. Но точно не административного суда", – написал он.

Как сообщалось, в июне 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона об НКРЭКУ и разрешил исправить его до 2020 года. Невыполнение решения КС не позволило бы комиссии принимать необходимые решения с 1 января 2020 года.

Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конституционных принципов в сферах энергетики и коммунальных услуг был опубликован в официальном издании Верховной Рады газете "Голос Украины" от 28 декабря 2019 года.

Согласно закону, НКРЭКУ является постоянно действующим центральным органом исполнительной власти со специальным статусом и создается Кабинетом министров.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025 года. Согласно указу №258, первой (до 1 июля 2020 года) ротация применяется к члену комиссии Елене Антоновой.

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность членов НКРЭКУ объявила открытый конкурс на занятие одной должности члена энергорегулятора.

Прием документов стартует с 9 июля и продлится до 25 августа 2020 года включительно.

Действующие члены комиссии Дмитрий Коваленко и Оксана Кривенко назначены на свои должности по результатам открытого конкурса 29 мая 2018 года, Ольга Бабий, Руслан Кайдаш, Алексей Магда и Валерий Тарасюк (избранный тайным голосованием главой НКРЭКУ 4 ноября 2019 года) – указами президента от 29 октября 2019 года без конкурсов.

Теги: #оаск #нкрэку
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